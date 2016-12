AURORE KICHENIN EN CONFIDENCES

Comment s’est déroulée la soirée de l’élection ?

J’ai basculé dans un autre monde au moment de l’annonce des douze candidates. Quand je retournais dans les coulisses, nous avions les maquilleurs, les habilleurs ou les coiffeurs qui nous tournaient autour après chaque tableau. Il faut écouter tout le monde en même temps, quand bien même on est un peu ailleurs, donc c’est spécial ! Heureusement que nous avions répété de nombreuses fois, pendant près de trois semaines, de 8 à 19 h tous les jours.

Des déconvenues ?

Il y a toujours des petites choses inattendues. Des erreurs dans les chorégraphies. Personnellement, j’étais très stressée avant l’émission mais c’est vite passé. Je n’avais, à chaque fois que je revenais dans les coulisses, qu’une envie : revenir sur scène ! La foule, le direct, c’est très stimulant. Quand j’ai vu que j’étais dans les cinq, c’était magique.

Vous finissez deuxième, déçue ?

Mais non, pas tant que ça. Arriver jusque-là, c’est déjà énorme. Puis Alicia, la nouvelle Miss France, est quelqu’un que j’apprécie, même si ce n’est pas celle dont j’étais la plus proche. Elle est très énergique, elle avait toujours des petites chansons rigolotes dans le bus.

Et après l’émission ?

On s’est pris en photo, on s’est fait des gros câlins parce qu’on sait qu’on va retourner dans nos régions. Et après, c’était la soirée de gala ! Avec les amis, la famille… C’est le premier moment où l’on a pu souffler un peu et relâcher la pression.

Comment s’organise la suite pour vous ?

Je vais continuer mes études, en licence de langues option portugais à Paul-Valéry. J’avoue que j’ai loupé pas mal de cours. Mes partiels étaient vraiment pile poil pendant Miss France, donc je vais aller aux rattrapages et réviser un peu tout en même temps !

J’aimerais beaucoup travailler à Lisbonne ou Porto. Le pays m’attire et je sais que le tourisme se développe beaucoup là-bas, je souhaiterais travailler dans ce secteur.

D’autres ambitions ?

Je sais que la première dauphine est parfois envoyée à Miss Monde. Si on me le propose, je vais y penser sérieusement !

Recueilli par C. P.