FRÃ‰JORGUES PARMI LES PONCTUELS

Montpellier Méditerranée figure parmi les aéroports français qui affichent les moins de retards dans leurs vols. C’est le constat d’une enquête présentée par le moteur de recherche spécialisé Kayak, qui a passé au peigne fin douze plateformes aéroportuaires et analysé leur fiabilité en matière de ponctualité.

L’équipement montpelliérain se classe en quatrième position au plan national avec en moyenne 7 % des vols au départ et 5 % à l’arrivée affichant plus de trente minutes de retard. Montpellier est devancé par Strasbourg, Marseille et Bordeaux.

« Ces deux dernières années, 11 % des vols partant des plus grands aéroports français ont été retardés de plus de trente minutes pendant les fêtes », explique-t-on chez Kayak. Où l’on révèle que « le délai moyen des retards s’élève à soixante-neuf minutes ».