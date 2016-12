AH CES JOUETS D’ANTAN !

Il est devenu un incontournable de Noël : un jouet aux figurines articulées d’à peine 7,5 cm, configurées pour tenir dans une main. Des PlaymobilTM qui, depuis 1974, sont devenus des incontournables. C’est le cas de Jean-Pierre Galaud, président de l’association Playm’Hérault, fondée en octobre 2011, notamment afin de porter des expositions. La dernière, à Albert-Batteux, avait accueilli près de 7 000 visiteurs alors que l’association a posé un village à l’ambiance marché d’Alsace, avec des maisons à colombages, dans le hall d’accueil de JouéClub à Saint-Jean-de-Védas.

Ils sont une quinzaine de collectionneurs à avoir un peu la même histoire. « On a tous eu beaucoup de Playmobil dans notre enfance et puis on les a rangés au moment de l’adolescence. On a eu la chance que nos parents les conservent soigneusement. À la naissance de ma fille, j’ai regardé ce qu’il y avait comme nouveautés, j’ai découvert un monde et je me suis repiqué au jeu. J’avais les miens, que j’ai agrandis, en western, en pirate, en chevalier… » D’autres qu’il customise. Historien de formation, Jean-Pierre a ainsi créé des personnalités comme Saint-Roch qui, « quand on fait des diaporamas, me permettent d’expliquer de manière ludique l’histoire de Montpellier. On a aussi fait du 14-18 ou 39-45, des batailles napoléoniennes… On peut tout faire ! »

L’association montpelliéraine est l’une des plus importantes places de l’Hexagone. « Il arrive que Playmobil France nous consulte, nous demande ce qu’on aimerait voir produit en nouvelle série ou ressortir. » Jean-Pierre n’hésite pas. « On est tous nostalgiques des trains électriques. À une époque, il y avait eu une association avec la marque Marklin, et c’était magique. On pouvait réaliser d’immenses réseaux ! » Depuis une dizaine d’années, la mode au calendrier de l’avent lui permet de récupérer des petites pièces que l’on ne trouve pas ailleurs. De quoi imaginer encore d’autres histoires.

Nathalie Hardouin