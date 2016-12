LE MARCHÃ‰ DE NOÃ‹L SOUS SURVEILLANCE

Le marché de Noël faisait l’objet d’une attention particulière et l’attentat de Berlin a confirmé la pertinence du dispositif mis en place sur l’Esplanade.

Venus sur place mardi en début d’après-midi, le directeur de cabinet du préfet, Guillaume Saour, et l’adjointe à la sécurité Marie-Hélène Santarelli en ont rappelé les grandes lignes : blocs de béton à l’entrée de l’allée commerciale, barrièrage des pourtours et fouille des sacs lors des jours de grande affluence ainsi qu’une présence policière « dynamique » autour du site. « Cela fait plus d’un an que la menace est permanente et très sérieuse. On a renforcé le dispositif de sécurité à la suite de l’attentat de Nice mais les risques sont réévalués régulièrement », précise Guillaume Saour.

Les mesures prises en lien avec la municipalité sont considérées comme les plus complètes possibles dans un environnement qui reste ouvert et très accessible. « On retrouve ce qui avait été mis en place pour les Estivales. » « Nous avons quarante policiers en permanence sur le site à quoi s’ajoute le dispositif Sentinelle et ses rondes militaires. On concentre aussi nos efforts sur les caméras de vidéosurveillance de la Comédie et de l’Esplanade », ajoute Marie-Hélène Santarelli.

Le marché de Noël est inscrit dans un périmètre plus vaste de sécurisation du centre-ville, où les patrouilles des deux polices sont organisées. Toutefois ce mardi, en milieu d’après-midi, les événements de Berlin ne semblaient pas peser sur la fréquentation du marché. « Ce matin, il y a eu moins de monde mais, à mon avis, c’est davantage dû à la météo qu’à l’actualité en Allemagne », faisait observer un jeune vendeur.

