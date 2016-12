UN TRANSFERT DANS LES CLOUS

Direct Matin Montpellier Plus

Après neuf longs mois de tractation, l’heure de la signature de l’accord est enfin arrivée. Le Département de l’Hérault et la Métropole de Montpellier signent l’accord trouvé sur le transfert des compétences.

Les assemblées des deux collectivités, pour le parallélisme des formes, se réuniront ce jeudi 22 décembre, à 10 h à Alco, puis à 18 h à l’hôtel de la Métropole, à Antigone, pour valider dans le détail par le vote le contenu de l’accord. Kléber Mesquida, président du conseil départemental, et Philippe Saurel, président de la Métropole, en ont évoqué les grandes lignes en fin de semaine dernière, lors d’un point presse.

L’accord s’organise autour de deux grands volets. Le premier concerne le transfert de trois compétences : fonds d’aide aux jeunes, fonds social pour le logement et culture.

La signature historique met un terme au feuilleton.