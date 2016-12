Jusqu’au 28 février 2017, le Parc zoologique de Lunaret, qui s’est doté d’un espace d’exposition extérieure destiné à présenter des expositions scientifiques et artistiques, propose de découvrir l’exposition de photographies « Lengguru, un monde perdu ».

Cette exposition sera l’occasion pour le public de découvrir en images le travail et l’aventure scientifique et humaine de Lengguru 2014, une expédition scientifique menée en Indonésie fin 2014 et pilotée par l’Institut de Recherche pour le Développement et ses partenaires, depuis Montpellier.

Exposition bilingue (français/anglais) de 48 photographies prises par les scientifiques eux-mêmes ainsi que par deux photographes professionnels, Jean-Marc Porte et Gilles Di Raimondo, plonge le public au cœur de la biodiversité exceptionnelle du massif de Lengguru, l’un des derniers territoires inexplorés de la planète, situé aux confins de l’Indonésie, en Papouasie occidentale.