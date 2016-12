LA PLACE DE LA COMÃ‰DIE SÃ‰CURISÃ‰E

Quelques jours après l’attaque terroriste d’un marché de Noël berlinois, la préfecture et la mairie de Montpellier ont décidé d’accroître la sécurité sur la place de la Comédie.

Si les mesures autour du marché de Noël semblent satisfaisantes, la préfecture et la mairie ont décidé d’accroître la sécurité autour des accès vers l’aire piétonne de la Comédie. Ce mercredi après-midi, des barres de béton similaires à celles de l’Esplanade ont été mises en place afin d’en limiter l’accès à bord d’un véhicule.

Parallèlement, le passage sur la Comédie est interdit à tous les véhicules de plus de 3,5 t. Les demandes d’entrée sur l’aire piétonne seront vérifiées systématiquement. Les livraisons dans le périmètre seront interdites entre 10 h et 23 h, enfin, les demandes de déménagement avec accès d’un véhicule pourront nécessiter un temps de traitement plus long.