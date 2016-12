PHOTOS PARFUMÃ‰ES

Le Pavillon Populaire, invite le public à une visite olfactive de son exposition Louise Dahl-Wolfe L’élégance en continu (1895-1989), une professionnelle de la photographie qui modernise la photographie de mode et l’image de la femme. Elle est proposée le vendredi 6 janvier à 16 h, en partenariat avec le Master 2 ICAP Arômes et Parfums de l’Université de Montpellier, Faculté de Sciences. La visite se déroulera en deux temps. Tout d’abord, le public découvrira l’exposition lors d’une visite commentée traditionnelle durant laquelle les contextes artistique et historique seront exposés. Ensuite, les étudiants du Master 2 Arômes et Parfums feront découvrir aux visiteurs 6 parfums inédits inspirés de 6 photos de Louise Dahl-Wolfe. Ils présenteront les notes qui constituent ces six créations et détailleront leurs compositions. Photographies de mode en noir et blanc ou en couleur, natures mortes, portraits de célébrités ou encore couvertures originales du célèbre magazine Harper’s Bazaar, ce sont près de 120 œuvres qui sont exposées dans le vaisseau central du Pavillon Populaire et les salles qui le jouxtent. L’exposition du Pavillon Populaire aborde les différents temps forts qui ont rythmé la carrière artistique de Louise Dahl-Wolfe.

Pavillon Populaire, espl. Ch. de Gaulle.

Sans réservation. Entrée gratuite.