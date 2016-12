UN NOÃ‹L SOLIDAIRE POUR 340 ENFANTS

Voilà maintenant plusieurs années que peluches, poupées, livres et jouets de toute sorte investissent la place de la Comédie pour le plus grand bonheur de 340 enfants défavorisés de la capitale héraultaise.

L’opération Noël solidaire organisé par l’association Espace Renaissance, sous l’œil bienveillant de son président Joël Fernandez, est encore un succès. Ce dernier nous explique le concept de son action : « Tout au long de l’année, nous organisons des collectes de jouets auprès des citoyens, notamment grâce à la collaboration de grandes enseignes partenaires. » Un appel aux dons largement entendu au vu de la montagne de jouets qui s’amoncellent sur le stand de l’association : « Cette année, nous avons reçu plus de dons que les années précédentes, aussi bien de la part des particuliers que des entreprises. » Une générosité qui fait plaisir. Les bambins se sont d’abord vu offrir une séance du dernier Disney, Vaïna : « Le film était génial ! », s’exclame Aladdin, 11 ans. Mais ce qu’attendent véritablement les enfants, c’est bien entendu la traditionnelle distribution de cadeaux : « Je me dépêche car je veux les jouets », ajoute-t-il tout excité. Ces petites têtes blondes sont l’origine de l’investissement des 38 bénévoles présents sur place aujourd’hui. Vincent, l’un des pionniers de l’association, abonde en ce sens : « On a tous des enfants nés du bon côté de la barrière, alors on œuvre pour ceux qui n’ont pas eu cette chance. » Une vision partagée par Gaëtan, 13 ans, et Benjamin, 10 ans, eux aussi engagés bénévoles depuis le début, preuve que la solidarité n’a pas d’âge.

S.-J. Dembélé

et T. Combes