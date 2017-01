DES Å’UVRES MISES AU PARFUM

De la molécule au parfum, le chemin des étudiants du master Arômes et parfums de l’université des sciences est parsemé de notes de tête, de cœur ou de fond… où la rose n’est pas nécessairement l’important ! Ceux-ci s’attellent depuis 2011 à relever un défi où l’ivresse compte plus que le flacon : faire d’un parfum le trait d’union entre un tableau et les visiteurs d’un musée. Une jolie aventure, mystérieuse et sensuelle à la fois. Et avant tout au service d’un public spécifique, celui des non-voyants.

Chantal Menut, responsable pédagogique du master, et Karine Fournel-Marotte sont les chefs d’orchestre des orgues d’arômes au sein du laboratoire. Cette année, ce sont des autoportraits qui font l’objet de toute l’attention des apprentis parfumeurs : L’homme a la pipe (Courbet), Autoportrait (Nicolas Largillière), Le mangeur au chandail rayé (Jean Hugo) et Autoportrait âgé (François-Xavier Fabre). L’expérience est d’un genre unique en France. D’autres initiatives ont vu le jour pour allier l’art et le parfum, « la musique par exemple, le jazz notamment ou la danse », mais jamais un tableau ne se sera retrouvé encapsulé dans un assemblage de molécules de synthèse. Le choix de l’autoportrait n’est pas celui de la facilité que peut représenter par exemple la retranscription de l’atmosphère d’un paysage. L’an dernier, le tableau de Willem van Diest Marine par temps calme avait pourtant constitué un challenge de taille. « Nous avons cherché alors à recréer l’atmosphère cotonneuse du ciel, le contraste entre la transparence de l’eau, l’ambiance lourde et humide du tableau mais aussi sa dimension très aérienne qui a inspiré une note solaire dans notre composition », explique Julia Prats, qui a travaillé avec trois autres camarades sur le projet. « Toute la difficulté réside dans le fait d’éviter une lecture trop littérale », appuie l’enseignante. Bref, de ne pas verser trop vite dans l’iode-maritime ou le boisé-forêt. « Des œuvres complètement abstraites ont été parfumées, comme celles de Soulages, avec ses noirs tellement singuliers. » Pour ce faire, les apprentis imaginent une histoire autour du tableau afin de créer le parfum. À eux de l’interpréter et d’aller chercher dans leur ressenti, leurs souvenirs, leurs connaissances bien sûr, comment le restituer de manière à ce que les malvoyants se servent de leur odorat comme de leurs propres yeux, et puissent se représenter l’œuvre. Valérie Marco