Le lancement national de la campagne de Jean-Marie Le Pen et de ses comités Jeanne pour les Législatives de juin 2017 aura lieu samedi 21 janvier dans la salle Bleue de Palavas. A l’occasion d’un meeting et d’un banquet, il dévoilera sa stratégie en détail « loin d’une « dérive à gauche » et de l’influence de Florian Philippot ».