Ã‰VITER LES ARNAQUES

Gare aux pièges et autres arnaques, car les enseignes font parfois preuve d’ingéniosité, ou de vice, pour vous faire mettre la main au portefeuille. Explications.

Avant l’heure, c’est pas l’heure

Les soldes d’hiver, c’est du 11 janvier au 21 février. En dehors de cette période fixée très officiellement par le Code du commerce, il est formellement interdit d’utiliser le mot « soldes » pour qualifier une remise commerciale. Cette disposition s’applique également pour les sites marchands sur internet.

« Ni repris, ni échangé »

Il est totalement illégal d’appliquer le principe du « ni repris, ni échangé » pendant les soldes, qu’ils soient d’hiver ou d’été. Pour le gouvernement français, cette pratique est considérée comme abusive puisqu’elle ne permet pas aux clients de se retourner contre le vendeur en cas de vice caché ou de défaut de fabrication. Sur internet, que l’article soit soldé ou non, vous disposez d’un délai de rétractation de quatorze jours pour retourner un article à compter de la livraison.

Ces prix qui montent pour

mieux redescendre

Le panneau fluorescent qui indique 50 % de réduction dès la première semaine vous donne envie de faire chauffer la carte bleue. Pourtant votre esprit cartésien vous arrête. Est-il possible que ce tee-shirt ait un jour été vendu deux fois plus cher ? En réalité non. Car les marques ont la fâcheuse tendance à gonfler le prix de référence d’un article avant d’y appliquer une promotion.

Jetez un œil sur l’étiquette

La loi oblige tout vendeur qui participe aux soldes à signaler sur les étiquettes le prix initial, le pourcentage de réduction et le prix final de vente. Cela permet à tout un chacun de vérifier que la remise annoncée a bien été appliquée, ce qui n’est pas toujours le cas. Si l’une de ces informations est absente, vous êtes en droit de demander des comptes au commerçant.

Dans le même ordre d’idées, tous les articles soldés doivent être clairement identifiés pour ne pas tromper l’acheteur. Ce qui n’empêche pas de vendre dans le même temps des articles à prix normal, ce qui est souvent le cas des nouvelles collections.

Une grosse réduction est-elle

synonyme de piège ?

Rien n’encadre aujourd’hui le pourcentage de réduction. Les remises peuvent donc être très importantes dès le premier jour. Les commerçants peuvent même vendre à perte, ce qui n’est possible que pendant les soldes ou lors d’une liquidation. Mais les remises ne peuvent concerner que des articles déjà présents en rayon au moins un mois avant le début des soldes.

De la même manière, cette période a été conçue pour permettre aux habitants de vider leurs stocks. Ils ne sont donc pas censés pouvoir proposer toutes les tailles ou toutes les coloris tout au long des soldes.