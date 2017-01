LA PATINOIRE A BRISÃ‰ SA GLACE

Comme un rideau tiré sur les fêtes, la patinoire du marché de Noël a plié hier après-midi ses derniers blocs de glaces et de métal. Après avoir vu de nombreux jeunes (et moins jeunes) montpelliérains glisser sur sa peau glacée, celle-ci a tenu, durant près d’un mois et demi, la dragée haute à la patinoire de Vegapolis, sur laquelle vont et viennent les stars des Vipers depuis plusieurs années. Il incombe désormais la charge à la structure d’Odysseum de prendre la relève, pour le plus grand plaisir des nostalgiques des flocons de neige.