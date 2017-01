AU CORUM : LE PARADIS DES CHATS

Les chats, malgré leur apparente indolence, sont des animaux très stressés. La raison est simple : ils sont extrêmement conservateurs. Dans un jargon d’éthologue, celui qui étudie les comportements animaux, on dira qu’ils sont structurés par leur territoire, tandis que les chiens sont plus sociaux. Le moindre changement est un séisme dans le monde du félin. La visite chez le vétérinaire devient, elle, une véritable descente aux Enfers. Résultat : les mistigris et donc leurs maîtres boudent le médecin. Les bêtes sont ainsi sous-médicalisées, ou soignées trop tard.

Un équipement sur-mesure

C’est pour cela que la clinique du Corum a décidé de s’équiper et de se former pour accueillir et soigner les chats. Frédéric Gilles y est vétérinaire. « Quand je suis arrivé, en 2005, nous avions 55 % de félins pour les consultations. Aujourd’hui, c’est presque 80 %. » L’équipe a recruté des assistants, fait des travaux pour environ 85 000 € afin d’accueillir le mieux possible les matous, et obtenir un précieux label international en juin 2016 : Cat Friendly Clinic, délivré à seulement trois établissements en France par l’association britannique International Society of Feline Medecine. Dans les locaux d’une ancienne villa, avenue Jean-Mermoz, la clinique n’a rien de l’univers blanc et aseptisé des centres classiques.

Les lumières sont douces, les murs colorés et de petits écrans plats diffusent des vidéos de poissons rouges à la place des affiches de prévention ou des publicités pour des laboratoires pharmaceutiques. Il y a une salle d’attente privée pour les chats avec des meubles spéciaux pour leur permettre d’être nichés en hauteur, comme ils affectionnent tant. Autre particularité : de menus appareils sont branchés un peu partout pour diffuser des phéromones. « Ce sont des substances chimiques qui rassurent les animaux. C’est d’une efficacité redoutable, depuis que nous les avons installés, j’ai vraiment vu la différence. Les bêtes sont plus calmes, apaisées. » Ici, une quinzaine de chats sont reçus chaque jour, et six sont déjà passés en chirurgie ce matin. Dans la petite salle de réveil qui leur est réservée, ils sont encore endormis dans leurs cages aménagées : litière et petit perchoir intégré.

En plus des installations, les employés sont formés 35 heures par an pour apprendre à adopter le bon comportement avec le chat. « Quand on les sort de leur panier, on ne les prend pas par le cou, on incline la cage. C’est un détail mais ça les met en confiance », poursuit Frédéric Gilles. Les équipes ont aussi appris à connaître les différents types de félins. « Certaines races ont des prédispositions génétiques pour des maladies, cardiaques par exemple, comme les Maine Coon. Nous pouvons ainsi agir en amont et éviter de prodiguer des soins quand il est déjà trop tard. » Didier Sitte est aussi vétérinaire dans cette clinique. « Nous faisons en sorte que les Montpelliérains puissent venir plus facilement faire des bilans réguliers avec leurs animaux. Quand un chat se sent bien une première fois, il sera bien moins stressé par la suite. » Ils ont bonne mémoire. Charles Perragin