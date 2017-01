LECTURES EN DIAGONALES

Quelques bons plans dans le coin, de la première édition de la Nuit de la lecture, ce samedi.

À Pierres vives

Le public est invité à découvrir, dans un ancien meuble à fiches en bois, une sélection de dessins de presse en lien avec la liberté d’expression et l’actualité. S’agissant de la dernière nuit avant le décrochage de l’exposition Hérault 2000 ans d’histoire, les archivistes proposent également des lectures de manuscrits. À travers l’animation ‘Votre avenir en poésie’, Charo Beltran Nunez revisite les cartes et autres formules de diseuse de bonne aventure, tout en poésie et mystère…

19 h-23h. Pierresvives,

907 avenue du Professeur-Blayac, Montpellier.

Trois auteurs à Saint-Brès

On partage un vin chaud et on profite des espaces aménagés spécialement à cette occasion : lectures, animation graphique, animation musicale, expo, discussion avec un atelier d’écriture. Trois auteurs de dessins de presse et caricaturistes échangeront avec le public : Jean-François Ramirez (Boubax), Claude Caumel (Karak), Maurice Marion (Délirius).

18 h 30-0 h. Place de la Ramade.

Fêtes insolites à Carnon

La Chouette compagnie des livres propose des lectures à voix haute axées sur les récits des fêtes (païennes ou religieuses, votives ou familiales). Autant d’histoires diffusées toute la nuit par FM Plus (91 FM) à Montpellier.

15 h-20 h. Librairie Mag Presse, centre commercial, Carnon-Port.

J.P. Tabart à Vendargues

Jean-Pierre Tabart, auteur vendarguois, propose une lecture de quelques textes et, tout en s’accompagnant lui-même à la guitare, une mise en musique de divers poèmes.

20 h-22 h. Bibliothèque municipale,

10 rue du Génèral- Berthézène, Vendargues.

Anecdotes à

St-Martin-de-Londres

Tout au long de la journée, on profite de lectures d’anecdotes villageoises et d’histoire pittoresque d’anciens du village, ayant vécu après guerre alors que la vie était (sans doute) plus simplement vécue que maintenant…

10 h-23h. Bibliothèque municipale, place de l’église, Notre-Dame-de-Londres.

Histoires en balade à Vauvert

Une conteuse entraîne le public à la découverte de la bibliothèque vauverdoise. Au fil de la promenade, les visiteurs profitent de mille et une (ou presque) histoires.

20 h 30-23 h 30. Place du Dr Arnoux.

Une veillée à Jacou

Des contes lus mais aussi des kamishibaï, cet art théâtral japonais qui voit la narration ponctuée de panneaux illustratifs. On profitera aussi d’une animation dictée à l’ancienne et de contes fantastiques, histoire de frissonner sur son orthographe et son ombre…

18 h-22 h. Bibliothèque Michèle- Jennepin, avenue de Vendargues.

Rencontre au Bar à Lire à Sète

L’auteure Brigitte Baumié propose de son dernier livre Paysages intermittents avec Jean Azarel édité, lui aussi, par la Boucherie littéraire.

À partir de 19 h. Bar à lire,

28 rue Mario-Roustan.

Jérémy Bernède

