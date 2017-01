TIMIDES CES SOLDES D’HIVER !

Serait-il fini le temps où les consommateurs mettaient leur réveil une heure plus tôt pour bénéficier des meilleures offres ? Où se frayer un passage dans les rayons d’un magasin les premiers jours des soldes relevait du sport de combat ? À toutes ces questions une majorité de commerçants du Polygone répondent « oui ».

Achat sur internet

et ventes privées

Même si l’affluence était mercredi beaucoup plus importante qu’en temps normal, il est indéniable qu’elle a diminué par rapport aux années précédentes. Une vendeuse du magasin Zara a l’air de s’être habituée à ce phénomène : « Ça fait onze ans que je travaille ici et je remarque cette baisse chaque saison. Mais cela ne nous empêche pas de faire un chiffre d’affaires positif en cette première journée. Après, j’ai vu que certains magasins étaient quasiment vides. Heureusement, nous n’en sommes pas là ! » Pour la responsable d’une marque, aux Galeries Lafayette, cette diminution s’explique par les nouveaux modes de consommation. « Avec l’augmentation des ventes sur internet, les acheteurs n’ont plus à se déplacer jusqu’au magasin. En plus, sur le web, il y a des réductions toute l’année. »

D’autres l’expliquent par la recrudescence des ventes privées. « On en fait souvent. Du coup, les bonnes affaires se font généralement avant le jour des soldes », raconte une vendeuse de la boutique Mango. Malgré ce manque d’enthousiasme sur ce premier jour, les commerçants sont unanimes : d’ici la fin des soldes, le 21 février, la période leur sera dans tous les cas favorable.

Aurélia Valarié