Â« C’EST UN CERCLE VICIEUX Â»

Paupérisation un mot qui ne la lâche plus depuis quelques années. Montpellier abrite des SDF à ne plus savoir qu’en faire. Bien loin des idées reçues, la vie d’un sans-abri oscille souvent entre un samu social débordé et un froid tranchant, s’insinuant toujours plus profondément dans les cœurs et les esprits.

« ON NOUS

MAINTIENT EN VIE »

« L’été, on est livré à nous-mêmes. L’hiver, on nous maintient en vie. Moi, je dis : Vive le printemps ! », lance Pedro, qui, malgré son enthousiasme du matin en sortant de sa caravane, semble avoir bien froid. « C’est un cercle vicieux où tout va très vite et, en plus, quand t’es jeune, t’as pas d’aide sociale, c’est l’enfer. » C’est ainsi que Thibaut décrit le processus qui l’a conduit dans la rue. SDF depuis quinze jours. Après la perte de son emploi. Souhaitant sortir de cette situation, il refuse de se laisser aller ou de se mélanger aux autres sans-abri. Souvent en chemise malgré le froid, toujours propre et posté au même endroit, il évite les amendes de la police qui tentent d’effacer la mendicité, et raconte son histoire à qui veut bien l’écouter. Parmi les SDF, on retrouve aussi beaucoup de baroudeurs, étrangers pour la plupart, comme Danny ou Swen, respectivement hollandais et polonais. Tous deux sont des voyageurs, ils n’utilisent pas les aides à leur disposition et vivent entièrement seuls, livrés à eux-mêmes. Sur le banc de la mendicité, il y a Marie. Sa petite retraite de 700 € ne lui sert qu’à payer son loyer, l’eau et l’électricité.

À l’âge de la retraite, elle cherche un travail de femme de ménage pour pouvoir vivre décemment. En tout, hors période estivale, le nombre de sans domicile fixe est estimé entre 500 et 600 personnes sur le territoire de la métropole. A. Fouque