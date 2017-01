DELL MONTRE L’EXEMPLE

Stéphane Reboud, directeur de Dell Montpellier, parle de la place des femmes dans le numérique avant le forum interactif Dell Women Entrepreneur Network.

Quel est le but du forum interactif organisé par Dell ?

Intervenir sur les thèmes du numérique, l’entreprenariat et la diversité au sens large. Cela a beaucoup de résonance chez Dell.

Comment s’articulera cette journée ?

Des femmes chefs d’entreprise de la région apporteront leur témoignage. Elles ont un rôle de modèle qui permet aux autres de se projeter. Le thème du développement personnel sera discuté. Les compétences liées au leadership, comme l’engagement, la volonté, l’énergie, sont traditionnellement masculines. Or on peut être énergique et prendre des décisions tout en restant féminine.

Quelle est la part de femmes chez Dell à Montpellier ?

Elles représentent 32 % des salariés, contre 26 % en moyenne dans les entreprises informatiques en France. Quelques-unes ont percé dans la hiérarchie grâce à une combinaison de programmes comme Women in action. Nous identifions des femmes à fort potentiel pour accélérer leur carrière en développant leurs compétences, du mentorat…

Leur intégration dans la hiérarchie ne se fait pas naturellement ?

Non. C’est lié à notre système éducatif et culturel. Les études scientifiques sont peu attractives pour les filles. Elles ne sont que 15 % dans les écoles d’ingénieur, soit 10 % de moins qu’il y a vingt ans. Le numérique recrute dans ces écoles. Cet environnement, aux codes masculins, crée ce carcan dans lequel les femmes ne se sentent pas les bienvenues.

Que pensez-vous des collectifs ‘Jamais sans elles’ ou ‘GirlPower3.0′ ?

Tant qu’on en aura besoin, il faut continuer à lutter. Dell s’inscrit dans une démarche de réflexion et préfère le volontariat aux quotas pour changer les comportements.

Recueilli par Cathy Soun

Jeudi 19 janvier, à partir de 9 h 30 aux Grands Enfants, au Nuage, à Montpellier.