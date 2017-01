ACTIVATION DU PLAN GRAND FROID

En raison des baisses des températures annoncées par Météo France cette semaine, le préfet de l’Hérault a décidé d’activer le plan grand froid jusqu’à vendredi 20 janvier afin de venir en aide aux plus vulnérables.

Ce déclenchement permet la mobilisation accentuée des services de l’État (direction départementale de la cohésion sociale et forces de l’ordre) mais aussi des services de secours et des associations.

Sur le département, 225 places d’hébergement d’urgence hivernale sont ouvertes depuis le 8 novembre jusqu’au 31 mars. Viennent s’ajouter 55 lits supplémentaires dans le cadre du plan grand froid, portant ainsi le nombre de places à 280.

En fonction de l’évolution climatique et des besoins, le préfet adaptera le dispositif et pourra augmenter la capacité d’hébergement. Il appelle d’ores et déjà chacun à être vigilant et à signaler au 115 toute personne en détresse dans la rue.

Lors de leurs patrouilles, les services de la police et de la gendarmerie nationales sont très attentifs à la mise en sécurité des personnes fragiles.

Ú www.meteofrance.com