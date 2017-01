UNE PÃ‰TITION EN ‘SOS’ POUR ALERTER

Christian Dossang est un joyeux drille. La retraite lui a mis des fourmis dans les jambes et plutôt que de se morfondre, notre homme a préféré s’investir pour les autres.

Son association, Les Spectacles du cœur, balaie ainsi la langueur des après-midi des clubs seniors ou des maisons de retraite à travers des spectacles cabaret de chansons et d’humour.

La machine infernale

de l’exclusion

« L’idée est d’amener des sourires sur les visages des gens », relate celui qui, avec son binôme Christophe Leclerc, a créé Les To be Chris et leur ritournelle de tubes. « Mais là, j’ai juste envie de pousser un coup de gueule pour que nos élus, notamment les députés, et l’État prennent en charge le problème des gens sans domicile, parce que lorsqu’on tombe dans la rue, on n’en sort jamais indemne. »

Et le bénévole de battre en brèche les idées reçues. « Il y avait 75 000 SDF en France il y a dix ans, ils sont 150 000 aujourd’hui ! Ça va très vite : une rupture familiale, la perte d’un emploi ou de son logement » et la machine infernale de l’exclusion peut se mettre en route. Témoins, un Samu social (le fameux 115) et des centres d’hébergement saturés. « Résultat, un tiers des SDF ne trouvent pas de place » et de toit.

Réquisitionner

des logements vides

Mais Christian Dossang a des propositions pour fermer le robinet des nouveaux arrivants sur le pavé des villes : « Il faut interdire les expulsions tant qu’une solution de remplacement n’a pas été trouvée ; d’autant que ça coûte plus cher d’avoir une personne à la rue que de lui donner un coup de main. »

Il faudrait aussi appliquer la loi sur l’obligation alimentaire envers ses ascendants et descendants (article 205 du Code civil). « En mettant en place une médiation et un suivi social. Ca permettrait de renouer des liens familiaux distendus, même avec une famille élargie. »

Enfin, pour notre bénévole, « il faut réquisitionner des logements vides. On a réussi à le faire pour les réfugiés – et c’est très bien -, il faut aussi se mobiliser pour les sans-abri parce que quand les hommes laissent tomber les plus faibles, cela n’augure rien de bon pour la société de demain. »

Et comme le disait l’abbé Pierre : « Il faut que la voix des sans voix empêche les puissants de dormir… »

D. P.

On trouve la pétition sur http://www.mesopinions.com/petition/social/nos/26288