DÃ‰JEUNER SOUS L’Å’IL DES CAMÃ‰RAS

Rue Hippolyte, dans une perpendiculaire des Arceaux, une trentaine de personnes patiente au seuil du restaurant Le Réfectoire. Rien d’anormal, si ce n’est l’heure tardive : 15 h et la volée de cameramen affairée à mettre en boîte l’envers du décor. Chacun est ici venu jouer au client-figurant à l’invitation de TF1 pour l’émission ‘L’addition s’il vous plaît ! ‘. « C’est l’occasion de profiter gratuitement d’un bon repas », admet Nicolas Duhamel, rédacteur en chef lucide.

Repérés par des casteurs parisiens, les restaurateurs ont été choisis « pour leur originalité, leur esprit volubile et leur aisance », non sans avoir vu leur personnalité validée par un psy. Tenaillée par ses gargouillis, « J’ai faim ! » s’exclame Julia venue avec deux copines, histoire de se faire offrir une bonne bouffe. Briefées par un chauffeur de salle dans sa version trottoir, elles savent juste qu’une fois à l’intérieur, elles devront jouer le jeu, « ne jamais regarder les caméras, ne pas utiliser de smartphone », pour que l’illusion soit parfaite. Les arrivées se font au compte-gouttes, l’accueil est assuré par Dorian Pouchet, frère du chef, héros du jour, et dont le temps de cerveau disponible a été siphonné par un stress qu’il dissimule avec habileté. Impossible de le capter. « Il est sous pression », relève le frangin avec compassion. Mais la cuisine bistrotière, ultra franchouillarde qu’ils élaborent est peut-être une piste pour expliquer le sous-vide atmosphérique. Surpris avant le coup de feu, les deux commis Thibault et Mohamed, enroulés dans leur tablier nickel-chrome règlent les derniers détails. On pourrait manger par terre tellement c’est propre ! « On n’a peur de rien, on va gagner ! se marre Mohamed. On est habitués, c’est notre quotidien après tout, on ne change rien », renchérit Thibault. Un assaisonnement insuffisant, une cuisson ratée, un plat tiède ?

« Erreurs de débutants », pour le duo qui s’apprête à envoyer avec son chef, une centaine de plats au moins. Dans le joyeux brouhaha -un brin téléphoné- d’une salle comble, Romain met les bouchées doubles à l’arrivée des autres candidats. Sur l’ardoise, figurent une cervelle d’agneau, une tête de veau sauce ravigote ou une cassolette de marcassin confite, énumère le chef Romain. Apprécieront-ils ? Réponse au printemps prochain, sur la première ! Valérie Marco