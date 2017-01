ET C’EST PARTI POUR LE FROID

Un coup de froid de saison, pour ne pas dire obligé, mais des plus agréables, lui ! Comme chaque année en pareille période post-sylvestre, le Zénith Sud va frissonner pour le spectacle Disney sur glace. Du surgelé ? Pour filer la métaphore, cela ne nous semble pas moins sévère : la proposition est certes un peu formatée et consensuelle mais, notamment pour ces raisons mêmes, systématiquement efficace et satisfaisante. Depuis le temps qu’elle est formulée, elle a même gagné les galons de ‘label de qualité’.

Un concept né dans les

‘fifties’ aux États-Unis

C’est dans les années 1950, que les personnages des dessins animés du studio de Walt Disney intègrent des spectacles de danse sur glace aux États-Unis. En 1969, un spectacle complet leur est consacré, pour la première fois et il connaît un succès certain jusqu’à 1972. Mais c’est en 1981, avec l’association de Disney et la société Feld entertainment, que débute véritablement l’aventure artistico-commerciale ‘Disney on ice’ et, depuis une décennie, en France, c’est K-Wet production qui a en charge l’organisation de la tournée de sa version hexagonale. À Montpellier, mardi 24 et mercredi 25 janvier, pas moins de trois représentations sont prévues au Zénith Sud. Dans ce spectacle intitulé 100 ans de rêves, Mickey, Minnie, Donald et Dingo jouent les guides pour les jeunes spectateurs d’un monde à l’autre. Quatorze histoires sont évoquées (plus que contées, impossible dans le temps imparti) au travers d’une cinquantaine de personnages iconiques et une trentaine de refrains inoubliables… ou alors difficilement ! Les enfants auront plaisir à retrouver les plus plébiscités de leurs héros à commencer par Nemo et sa délicieuse (quoiqu’oublieuse) copine Dory, la Belle et sa peluche de chéri la Bête, Aladdin et son bouillonnant génie, sans oublier les princesses Disney. Parmi ces dernières, autant que vous vous fassiez à l’idée, vous n’échapperez pas à l’hymne d’Elsa : Libérée, délivrée. Aussi, un conseil à ce moment-là, reprenez in petto l’air préféré de Timon et Pumba, Hakuna Matata. Mais, oui, enfin, « il n’y a pas de problème ! » Jérémy Bernède

Mardi 24 janvier (19 h) et mercredi 25 janvier (14 h et 17 h 45). Zénith Sud.

33,50 à 54 €. 04 67 92 23 53.