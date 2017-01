LE DERNIER TEXTE DE CASSAVETES

John Cassavetes a écrit Begin the Beguine peu avant sa mort. Cette allégorie noire et flamboyante sur l’amour et la mort n’ira, pour le cinéaste, jamais plus loin que la phase préparatoire. Plus de 25 ans après, le grand artiste belge Jan Lauwers fait vivre cette œuvre au théâtre. Un appartement au bout d’une route menant à la côte. Il y a là Gito Spaiano et Morris Wine. Deux hommes en bout de course, comme dans un cul-de-sac. Dans leur amitié, dans leur vie. Ils veulent s’en donner à cœur joie une dernière fois. Dans leur chambre obscure, ils commandent des femmes n des prostituées, des danseuses. Ils attendent. Ils philosophent. Gito veut du sexe. Morris veut du sentiment, à la poursuite de l’amour qui toujours se dérobe…

HTH, Grammont. Les 26, 27, 28 et 31 janvier et les 1er, 2 et 3 février à 20 h.