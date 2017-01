ALERTE ROUGE SUR ORANGE

Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC Orange, était mardi à Montpellier pour remettre en question le choix stratégique réalisé par la direction d’Orange. « Nous avons du mal à comprendre d’un côté, la logique de service de proximité, de qualité, et d’un autre côté, l’accélération de la fermeture des points de vente. » Une direction qui prévoit de ne remplacer qu’un emploi sur trois, sur Montpellier d’ici 2018. « 1 500 emplois seront perdus sur la région. La baisse constante des effectifs détériore un peu plus l’emploi local. »

Sur le territoire Occitanie, 208 emplois auraient été supprimés entre 2014 et 2015, soit une baisse de 2,6 %, « en lien avec la fermeture des boutiques rurales ». Mais pas seulement. D’ici la fin du semestre, celle située à Antigone devrait baisser le rideau. Orange rechercherait à l’heure actuelle un grand local, dans l’esprit « médiastore », pour supporter, d’une part, les effectifs déplacés, et agrandir son offre. « Pour l’instant, on ne compte pas de licenciement sec. Les emplois sont redirigés sur le site Apollo, au Millénaire », sur la direction Sud Languedoc-Roussillon.

À moyen terme, les boutiques de la Grand-rue Jean- Moulin et du Polygone sont aussi menacées de fermeture, ce qui pour le président, ne colle décidément pas avec l’ambition historique de l’opérateur. « En imaginant de grands espaces, comme c’est déjà le cas à Trifontaine, il est plus facile de proposer de nouveaux services mais cela se fait au détriment des populations fragiles, comme les personnes âgées. » Moins de flux, c’est donc plus de digital.

Et Sébastien Crozier de s’en prendre à la Métropole à qui il reproche de s’être limitée à la partie « BTP » de la fibre optique dans le contrat qui la lie à Orange, sans contrepartie sociale. « Tout est centralisé à Paris, les grandes villes comme Montpellier ont été dévitalisées. Ça n’a pas de sens ! ».

Valérie Marco