UNE IRM POUR LES URGENCES AVC

« Le temps, c’est du cerveau. » Le professeur Vincent Costalat, responsable du département de neuroradiologie à l’hôpital Gui-de-Chauliac, utilisa cette formule chargée de sens, mardi, lors de l’inauguration d’une toute nouvelle IRM (Imagerie par résonance magnétique) dans son service.

Un outil haut de gamme mis au service du traitement en urgence des cas les plus graves d’AVC (accident vasculaire cérébral) qui passent par l’Unité tête et cou (Utec) de l’hôpital. Une unité reconnue pour sa qualité de diagnostic et de soin au profit de la région.

Qui dit suspicion d’AVC, dit urgence à agir. Et la mise en action d’une véritable chaîne de l’urgence : régulateurs, urgentistes, neuroradiologues, neurologues, anesthésistes. Une chaîne dont l’IRM est un maillon essentiel.

C’est d’ailleurs derrière les écrans du manipulateur, où apparaissent les images cérébrales, que se prennent les décisions. Selon les cas, le traitement se fera par l’utilisation de médicaments, ou bien de façon dite mécanique. Notamment, comme à Montpellier (ville pionnière en la matière depuis les années 2009-2010) grâce à une technique dont les bienfaits sont définitivement validés : la trombectomie. Elle permet de déboucher une grosse artère en introduisant jusqu’au cerveau une sonde ultrafine pour en retirer le caillot sanguin. En 2016, quelque 230 trombectomies ont été effectuées à l’Utec de Gui-de-Chauliac, sur près de 1 100 AVC diagnostiqués (dans la région, sont décelés 18 AVC plus ou moins graves par jour). Dans sa course à l’urgence, le département de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle du CHU compte actuellement deux IRM. Celle inaugurée mardi prenant la place de l’ancienne, qui a fonctionné, de jour comme de nuit, depuis dix ans.

Une machine qui apportera un meilleur confort au patient. Elle a nécessité un investissement de 37 000 €, puis un coût de location de 300 000 € pendant cinq ans. Un système visiblement choisi pour faire face à l’évolution rapide des techniques. Reste que pour le professeur Costalat, il ne faut pas baisser la garde. Car, outre les urgences, « il faut parfois attendre trois mois par passer une IRM ». D’où l’installation prévue, à terme, d’une troisième IRM.

Michel Marguier