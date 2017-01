Direct Matin Montpellier Plus

C’est un plafond de lanternes chinoises qui va s’éclairer ce vendredi dans le cadre du Nouvel an. L’Institut Confucius invite, à 19 h 30 à l’inauguration des illuminations, place de Compostelle, rue de la Loge et à la danse du lion proposée par l’école Liu He Dao.