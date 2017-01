LE VIN A L’Ã‰PREUVE DE LA MALADIE

« La révolution de la viticulture durable est en marche. » Le sénateur Henri Cabanel, viticulteur de profession, en est persuadé. L’élu, qui a fondé un groupe de parlementaires baptisé ‘Cépages : résistons ensemble’, organisait, lundi midi, une dégustation au TrinqueFougasse afin de promouvoir les vins issus des expérimentations menées depuis plusieurs années par l’Inra. Le but de ces recherches : optimiser les cépages afin de résister au mildiou et à l’oïdium. Deux véritables plaies de la vigne.

UN TEST SUR 18 HA EN 2018 CHEZ NOUS

Initiées dès 1973 par le Pr Bousquet au sein de l’Inra, ces expérimentations touchent au but en offrant aujourd’hui des « cépages agréables à déguster », explique Gaspard Lépine. Chargé du transfert de technologies à l’Inra, l’ingénieur explique en quoi consiste la démarche. « La création variétale repose sur un croisement naturel entre le pistil et l’étamine de deux cépages résistants. Ce croisement est consolidé avec d’autres gènes de 2e génération. »

Une soixantaine de viticulteurs, dont le sénateur, se sont portés candidats pour tester ces nouvelles variétés, explique Bernard Auger, directeur adjoint du CIVL et des IGP Hérault. Un premier test sera effectué en 2018 sur 3 ha en région, puis 20 ha d’ici 2022 partout en France. Un accompagnement sera assuré par l’observatoire de la résistance. L’objectif à terme est d’inscrire ces nouvelles variétés au catalogue viticole.

Une démarche identique a été entreprise de longue date par l’Italie grâce à un partenariat entre l’université d’Udine et le pépiniériste VCR. Le directeur de la filiale française, Loïc Breton, proposait à la dégustation sept nouveaux cépages résistants. « Il y a une forte demande des viticulteurs pour avoir des cépages résistants aux maladies et au froid. » L’enjeu primordial, rappelle Jean-Louis Escudier, ingénieur à l’Inra, est la diminution des traitements. Avec 7 traitements phytosanitaires en moyenne dans le Sud et 15 dans le Nord, la perspective de n’en faire plus qu’un ou deux séduit la profession. Cathy Soun

Voir la vidéo sur Midilibre.fr