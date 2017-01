STOP AU HARCÃˆLEMENT

Se faire siffler n’est pas un compliment ! ». Eh non ! Si elles admettent que les situations s’apprécient au cas par cas, la frontière entre harcèlement et drague pour Juliette et Noéline, membres du collectif Stop harcèlement de rue Montpellier (SHDR) est plus que poreuse : « Interpeller une personne en exprimant une attitude sexiste, humiliante, insultante ou à caractère sexuel, même une fois, c’est déjà trop ».

Les deux « street-keepeuses » (traduire par gardienne de rue) veillent à ce que l’espace public ne se transforme en terrain de jeu sexuel pour ces « relous » qui ne trouvent décidément pas grâce à leurs yeux. Sans pour autant s’opposer à la drague « mais uniquement si c’est fait avec respect et bienveillance ».

Après les « Bars sans relous », elles réalisent un partenariat avec le club montpelliérain mixte Sud Krav Maga. Le but, « un stage de self-defense féminin, sans prérequis, aux techniques accessibles rapidement, destiné à sauver sa peau en cas d’attaque physique ». L’idée étant aussi, pour le prof et fondateur du club Romain Drouet « d’adopter les bonnes posture et attitude ». Gérer son stress, ne pas faire apparaître de faiblesse ou encore prôner un évitement légitime seront autant de savoirs. Carole, 39 ans, participante parmi les 70 autres attendues, parle d’une « prise de conscience ». « À 20 ans, je sortais, je rentrais tard, je prenais des risques qui aujourd’hui me semblent inconsidérés ».

La surmédiatisation et la violence des faits divers la hantent. « Je ne veux plus être limitée dans mes déplacements ou dans la façon de m’habiller ».

« Je suis sensible à l’injustice, quelle qu’elle soit », exprime le professeur. En quatre saisons, depuis la création de son club, il voit la demande féminine exploser, passant « de 25 % de femmes à 55 % ». Faut-il y voir une croissance des agressions ? « Pas nécessairement » pour celui qui contribue activement à leur redonner une liberté d’aller et venir.

« J’ai besoin de retrouver une confiance en moi, parfois je frise la parano », admet la jeune femme qui dit ne plus se sentir tranquille « pendant les séances de running ou dans un parking ».

Trois heures durant, samedi, Romain donnera « ses trucs, ses clés » dans la prévention comme dans l’action. « Nul besoin d’années de pratique dans un sport de combat pour apprendre à taper là ou ça fait mal. Pas question de rivaliser en force et de tenter un bras de fer. Le type le plus musclé du monde, l’est rarement des yeux ! Il ne s’agit pas de mettre KO un agresseur et de triompher ».

Valérie Marco

Samedi 28 janvier, à 13h30,

gymnase La Merci, 3 rue Emile Zola.

Sans pré-inscription. 20 €.