BRUT LA CLAQUE

Un truc de fou ! Vous connaissez l’expression, un peu familière certes mais tellement efficace pour dire son étonnement, voire son admiration, devant un fait, un geste, une chose qui dépasse l’entendement. L’art brut est un truc de fou, à tous égards, et l’atelier-musée Fernand-Michel, ouvert en avril dernier aux Beaux-Arts à Montpellier, qui lui consacre la grande majorité de ses cimaises, ne l’est pas moins ! Si l’on se réfère au peintre Jean Dubuffet qui inventa le terme en 1945 et théorisa le ‘mouvement’ né dans les années 1920, relèvent de l’art brut les « ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique ». Ainsi, marginaux, reclus, naïfs, mystiques, toxiques, prisonniers, malades mentaux et parfois tout à la fois se serrent-ils sur les bancs de cette non-école d’un art intrinsèquement autodidacte, humble, populaire… et touché. Le relieur montpelliérain Fernand Michel, artiste zingueur à ses heures jamais perdues, était très proche de l’art brut. À son décès en 1999, craignant de voir sa brindezinguerie d’appellation d’origine incontrôlée, étouffée sous la rouille de l’oubli et du mépris conjoints des arts officiels, ses fils Denys et Patrick Michel ont eu l’idée de transformer la maison familiale rue Lunaret, y compris l’atelier de leur père, en plus large musée de l’art brut.

Un fonds exceptionnel de 2 500 œuvres

Après sept années de travaux, et la construction d’un bâtiment moderne ouvrant sur la rue de la Cavalerie dont il occupe deux niveaux, ledit musée (élargi à l’art singulier, au naïf, au folk art et la figuration libre… une passion dévorante, voyez-vous, n’a que faire des limites) a ouvert au printemps ses 800 m² d’exposition. Comptez une matinée, voire une après-midi pour en faire le tour… et plusieurs jours pour vous en remettre ! Réuni par Patrick Michel pour le compte de l’Adaps (Association pour le développement de l’art brut et singulier, à but non lucratif), le fonds de la collection est exceptionnel. Riche de plus de 2 500 pièces, acquises grâce à moult mécènes, offertes ou prêtées par des collectionneurs, il en donne à admirer au visiteur environ 800 signées de 250 créateurs différents. Touffue sans être foutraque, la scénographie incite l’œil à voleter tel un papillon dans le parc Méric au printemps : sans plus trop savoir où donner de la tête mais bien décidé à butiner de tout ! « En l’art brut, les conditions de la création comptent dans l’œuvre elle-même, et nous renseignent sur sa nature, sa beauté », suggère judicieusement Patrick Michel. Si effectivement le choc esthétique est immédiat, parfois sidérant, parfois violent, et ne nécessite pas aucun autre ‘bagage’ qu’un œil ouvert et un cœur battant, on sera encore bouleversé par la lecture des cartels qui renseignent tout l’éventail des traumatismes irréductibles, internements psychiatriques, illuminations mystiques, voix impérieuses et obsessions idem. « C’est un travail de fou ! », note le fils reconnaissant qui ne fait là aucun diagnostic clinique mais témoigne de la minutie frénétique ou de l’application patiente qu’ont exigées ses cosmogonies singulières et sérielles, très souvent bricolées à partir de rebuts ou de trois-fois-rien, et dans des circonstances contraintes. Les amateurs y retrouveront des ‘figures’ comme les Suisses Aloïse Corbaz et Adolf Wölfi, l’Italien Carlo Zinelli, l’Écossais Scottie Wilson, l’Allemand Friedrich Schröder Sonnenstern ou les Français Augustin Lesage, Fleury Joseph Crépin, Gaston Chaissac. Les autres, nous, vous, y découvriront mille et un contes du Beau insensé, dont le leur. Patrick Michel, lui, n’est pas encore satisfait, même s’il est heureux du succès du musée depuis son ouverture : « La tentation est grande de faire plus d’art singulier, assez tendance, mais nous voulons rester sur l’art des fous, et enrichir encore notre fonds des grands noms de l’art brut qui nous manquent encore. Le marché est fermé, compliqué, et même sournois, mais nous sommes à l’affût ! » Connaisseurs et passionnés infatigables, fous, en somme, mais heureux. Allez-y et vous le serez aussi !

Jérémy Bernède