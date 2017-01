UN PLAN Ã‰PIDÃ‰MIQUE AU CHU

Le CHU de Montpellier met en place un plan épidémique en pédiatrie. Chaque période hivernale est marquée par des épidémies touchant de manière significative les enfants. Celles-ci sont favorisées par la baisse des températures, mais également le regroupement d’enfants (école, moyens de garde collectifs) qui favorisent la transmission des virus. Ces épidémies sont responsables principalement de maladies respiratoires comme les bronchiolites ou de maladies digestives type gastro-entérite aiguë. Ainsi, on sait qu’un enfant sur trois présentera au moins une bronchiolite durant les deux premières années de sa vie.

Ces épidémies sont responsables d’un afflux important d’enfants nécessitant une hospitalisation ce qui peut rendre difficile l’accueil et l’organisation des soins dans de bonnes conditions. Parmi ces enfants, les jeunes nourrissons de moins de 1 mois, plus fragiles, nécessiteront une hospitalisation dans des lits adaptés de soins intensifs, voire de réanimation.

Afin de répondre à ces différentes difficultés, le CHU de Montpellier s’est organisé en mettant en place un « plan épidémie ». Il consiste à augmenter temporairement la capacité d’accueil avec la création de 7 lits d’enfants présentant des pathologies standards et la création de 4 lits de soins continus d’enfants présentant une détresse vitale.

Une cellule d’orientation centralise dès l’admission de l’enfant non seulement les informations le concernant, mais également le nombre de places disponibles et les délais d’attente, permettant ainsi de diminuer le nombre d’interlocuteurs, fluidifier les transferts et optimiser les capacités d’accueil.

De plus, une partie de l’hôpital a été isolée afin d’accueillir tous les enfants porteurs de maladies contagieuses ce qui permet d’optimiser les protocoles de protection de transmission d’agents infectieux. Les patients fragiles sont ainsi géographiquement éloignés de ces patients contagieux.

Ce plan mobilise des ressources soignantes et médicales supplémentaires. Il est limité dans le temps, il dure 6 mois, du 15 novembre au 15 avril, période habituelle des pics épidémiques. Il s’agit d’adapter les ressources du CHU de Montpellier pour répondre au mieux aux besoins de la population.

Au cours de cette période de 6 mois, plus de 3000 petits patients ont été admis. Ce plan a permis de diminuer le nombre de transferts de patients à l’extérieur du CHU du fait de l’impossibilité d’accueil et a également augmenté la sécurité de prise en charge des enfants. Enfin, les études médico-économiques ont mis en évidence un effet bénéfique de ce plan montrant qu’il est possible d’améliorer les soins et leur qualité, tout en gardant un équilibre financier.