ATSEM EN PANNE DE RECONNAISSANCE

Direct Matin Montpellier Plus

« Dans les faits, l’Atsem a un rôle pédagogique, même si ce dernier n’est pas reconnu ni valorisé financièrement. » Le syndicat Force ouvrière des agents territoriaux de l’Hérault appelle à la mobilisation parents, enseignants et personnels des écoles pour défendre cette profession d’agent territotorial spécialisé des écoles maternelles. « L’Atsem se retrouve sous l’autorité atypique de la mairie et de l’éducation nationale par l’intermédiaire du directeur d’école. Ce qui entraîne des contraintes de fonctionnement, de mauvaises conditions de travail et des problèmes statutaires »,