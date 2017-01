VIVA IBIZA

Direct Matin Montpellier Plus

HOP ! Air France lance une nouvelle ligne au départ de Castres et Montpellier cet été : Ibiza sera accessible avec 1 vol hebdomadaire opéré chaque samedi en ATR 42-500, du 8 juillet au 26 août 2017. Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité HOP ! Air France, a déclaré : « Nous espérons que nos clients seront nombreux à se rendre à Ibiza dès cet été ! ». De son côté, Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, se

réjouit de « cette ouverture qui complète avantageusement l’offre estivale montpelliéraine, tant Ibiza est une belle destination ».

Les vols vers Ibiza sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site Ú www.hop.com