Le projet européen H2020 RESPINE, coordonné par le Pr Christian Jorgensen, Directeur de l’Institut de Médecine Régénérative et de Biothérapies (IRMB) du CHU a été sélectionné par les évaluateurs de la Commission Européenne et il est le seul projet coordonné par une équipe Française sélectionné en 2016 sur la thématique santé de la programmation Horizon 2020. RESPINE regroupe 14 établissements européens et a ainsi bénéficié d’un budget de 5 555 836 € pour 4 ans dont 865 802 € pour le CHU. Il permettra de développer un traitement de la discopathie vertébrale (détérioration progressive d’un disque intervertébral), une pathologie invalidante qui se traduit par des douleurs chroniques et un retentissement fonctionnel majeur qui touche environ 70 millions d’Européens. L’objectif de cette thérapie innovante est de réduire la douleur et/ou le handicap rapidement (dans les 3 mois) et durablement (au moins 24 mois). Ce traitement simple serait efficace, non invasif et facile à mettre en œuvre.