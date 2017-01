LES FILLES SOLIDAIRES

Les Vinifilles, collectif de dix-huit vigneronnes régionales, organisaient samedi soir leur dégustation en off, au musée Fabre, à la veille de l’ouverture de Vinisud. Traditionnellement placée sous le signe du business, cette manifestation réservée aux clients privilégiés a pris une tournure particulière.

Une vente aux enchères de trois coffrets de six bouteilles, de vieux millésimes offerts par les membres du collectif, était organisée au profit du Mas Thélème. En effet, le domaine de Fabienne Bruguière, à Lauret, a été totalement dévasté par l’orage de grêle du 17 août dernier. La belle complicité des vigneronnes Mis à prix à 90 €, sous l’habile marteau de Me Aude Andrieux, les coffrets ont trouvé preneur pour un total de 1 200 €.

L’emblématique vigneronne du pic Saint-Loup, émue aux larmes, a été touchée par cette démonstration amicale. D’autant que cette action n’est pas la première depuis ce funeste 17 août. Outre les témoignages d’amitié qui ont afflué dès le premier jour, les vigneronnes ont multiplié les gestes de solidarité : vente de coffrets de Noël, don de plusieurs hectolitres. «Chacune a donné ce qu’elle a pu. Certaines ont été touchées par la sécheresse. Françoise Antech, à Limoux, m’a donné 10hl de chardonnay. J’ai dû créer une société de négoce, explique Fabienne Bruguière. Je vinifierai deux cuvées, une en blanc, une en rouge.» Des actions concrètes qui lui permettront de fournir ses marchés.

Ses clients répondent aussi présent : «Je n’ai jamais eu un tel chiffre d’affaires en janvier. Les commandes affluent avec paiement comptant.»

Fabienne Bruguière en est persuadée : «Ce n’est pas le fruit d’une solidarité vigneronne mais d’une solidarité féminine.» Ce n’est pas la présidente du groupe, Valérie Tabaries Ibanez, qui dira le contraire. «Vinifilles, ce sont des viticultrices de toute la région, unies par une grande complicité.»

Et quand amitié rime avec qualité, pas étonnant que les professionnels soient au rendez-vous.

Cathy Soun