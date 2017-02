UNE PLATEFORME POUR SON AVENIR

Un réseau d’opportunités, pour permettre aux étudiants de booster leur carrière et aux recruteurs de dénicher la perle rare : c’est le réseau professionnel de l’Université de Montpellier, nommé ResUM.

Mise à feu

jeudi 2 février

www.resum.umontpellier.fr : retenez l’adresse. Une plateforme qui permettra de trouver, sur un seul et même site internet, offres d’emplois et CVthèque, actualités, événements, etc.

Booster sa carrière

Prendre pied dans le monde du travail ? Pas toujours facile pour un étudiant fraîchement diplômé. Trouver un stage ou un emploi, c’est souvent plus simple grâce au réseau des anciens… Objectif premier de ResUM : offrir aux étudiants actuels et aux anciens un moyen efficace de booster leur carrière, en mettant en relation entreprises, enseignants, anciens étudiants et jeunes diplômés. ResUM fait vivre un réseau en pleine croissance : histoire de trouver (et de garder) le contact, de revoir des copains, de dénicher des infos, des conseils, des ressources. La plateforme permet notamment de candidater à des offres d’emplois ou de stages, de consulter des annuaires d’entreprise, de participer à des actus, des événements…

Vivier de talents

Si ResUM offre aux enseignants la possibilité de rester en contact avec leurs anciens étudiants et de les mobiliser, la plateforme est aussi une bonne adresse pour les entreprises. Elle offre aux recruteurs un accès direct à un vivier de talents qui ne cessera de s’enrichir : 45 000 étudiants, plusieurs centaines de milliers de diplômés et plus de 800 formations. Un réseau qui offre au passage, de nombreuses possibilités aux professionnels : présenter leur activité, mettre en ligne des offres de stages ou d’emplois, consulter les CV, et trouver en quelques clics le candidat idéal en fonction des compétences et de l’expérience recherchées.

Inauguration : jeudi 2 février à 19 h 30

Bâtiment 7, amphi Dumontet, campus Triolet, place Eugène Bataillon