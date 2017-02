DÉMOCRATIE ET LAÏCITÉ EN DÉBAT

« Démocratie et laïcité » : tel est l’intitulé d’une journée d’études qui réunira le 3 février acteurs de l’enseignement et de la société civile autour de cette question qui prend à nouveau une dimension cruciale, 112 ans après la loi de séparation des Églises et de l’État.

Démocratie et laïcité ? Le rapprochement semble aujourd’hui de nature à susciter des tensions. Pour Jaurès, il faisait pourtant figure de pléonasme. Le tribun socialiste assurait en effet que « démocratie et laïcité sont deux termes identiques ». Garantir la liberté de conscience, de religion et d’exercice du culte ; assurer la neutralité de l’État et la mise à distance de la religion et de la sphère publique, et faire de l’école un espace protégé de toute tension confessionnelle : telle était l’idée première de la laïcité, censée garantir les conditions même de la démocratie. La laïcité va-t-elle toujours de soi ? Comment l’interprète-t-on aujourd’hui ? La laïcité est redevenue un enjeu de débat et de discussion au sein de notre espace démocratique où s’affrontent des conceptions parfois radicalement opposées. L’école est au cœur de ces débats. Un consensus s’impose dans la société : l’école doit être un lieu privilégié de l’apprentissage des valeurs de la démocratie et du principe de la laïcité.

Vendredi 3 février, 9 h 30 – 17 h,

Faculté d’éducation,

2 place Marcel Godechot (amphi H).