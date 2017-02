Nikola et Luka ont écopé de deux mois de prison avec sursis et d’une amende de 10 000 € chacun pour complicité d’escroquerie (10 000 euros d’amende pour Nikola et 15 000 euros pour Luka en première instance). Pour rappel, en appel, l’avocat général avait requis 40 000 euros d’amende contre eux. À noter que sur les 16 prévenus, 15 ont été condamnés et un seul a été relaxé, il s’agit de Mickaël Robin, l’ancien gardien de but de Montpellier. La peine la plus lourde a été adressée à Mladen Bojinovic. Le Serbe a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 €. « Nous allons décider avec mes clients si nous formons un pourvoi en cassation », a signalé Me Philippe Nemausat, avocat de Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine Pillet.