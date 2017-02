UN CAILLOU ROSÃ‰ DANS LES GLACONS

Comment déguster un rosé frais sans pour autant le noyer dans les glaçons ? Après avoir ouvert quatre restaurants, dont deux à Montpellier (Chez Boris et Dédé-Jacqueline), après s’être lancé dans la viticulture en 2015 à Aniane, le jeune patron a présenté son Caillou rosé à l’occasion de cette treizième édition de Vinisud.

Boris et sa femme Laeticia ont travaillé un an sur le projet avant de le rendre public. L’idée leur est venue tout naturellement : « C’est en consommant que je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose à inventer, explique Boris. J’adore boire du rosé accompagné de glaçons, surtout l’été. Le problème, c’est que je suis très bavard et que les glaçons fondent rapidement. J’ai donc décidé d’innover en mettant en place une nouvelle forme de glaçon entièrement faite à base de vin : le Caillou rosé, qui garantit une dégustation de qualité. »

Armé de son t-shirt ‘Le rosé, frappez-le sans le noyer’, l’entrepreneur attise la curiosité des passants. C’est une première dans le monde de la viticulture et même son concepteur semble s’en étonner : « Pourquoi personne ne l’a fait avant ? Je suis sûr que beaucoup de gens y ont pensé pourtant ! Mais encore fallait-il aller jusqu’au bout. Il me semble que c’est ça, ma plus grande force : arriver à faire de mes rêves une réalité. »

Le Caillou rosé a nécessité un investissement de 50 000 €. En plus de la machine « unique » créée spécialement pour sa production, il a nécessité le travail d’ingénieurs qui avaient pour mission de trouver un système capable d’enlever le tartre et ainsi d’éviter les dépôts au fond du verre. Mais pour Boris, « c’est un investissement rentable ». Son produit attire les nouveaux clients et lui permet de gagner des débouchés commerciaux. « Nationalement comme internationalement, le concept plaît beaucoup. Cela donne à mon domaine une meilleure visibilité et j’élargis ma clientèle. Par exemple, on a signé, il y a quelques jours, un contrat avec un caviste de Saint-Tropez, chose rare pour un vin du Languedoc. Bref, c’est le début d’une belle aventure. » À partir du mois de mars, le Caillou sera disponible à la vente par pack de cinq, au prix de 1,50 €. Aurélia Valarié