DES TABLES CONNECTÃ‰ES

Prendre un train et bien manger font rarement bon ménage… L’angoisse de louper son transport pousse un grand nombre de voyageurs à s’orienter vers la restauration rapide. Pour contrer ce phénomène une jeune start-up montpelliéraine (Awadac), en collaboration avec l’entreprise Elior, propose depuis quinze jours des tablettes intégrées au mobilier dans le restaurant Agora. L’objectif est que la commande du client soit directement envoyée en cuisine, sans passer par un serveur. La maîtrise du temps devient la priorité.

« Montpellier est la première gare équipée » Menu, carte, boisson, cuisson de la viande, jeux en solitaire ou à plusieurs… La tablette est équipée de plusieurs fonctionnalités favorisant le service client. Pour Jérôme Gauchet, président d’Awadac, « le but est que le consommateur est une expérience positive, qu’il ne soit plus stressé quand il décide de manger avant de prendre son train : plus de queue, plus d’attente avant de prendre une commande… Il y a même une option ‘je suis pressée’ pour avertir le serveur. Montpellier Saint-Roch est la première gare équipée de ce système mais le concept tend à se répandre partout en France. » Le digital ne remplace pas pour autant le contact humain, il est « complémentaire au service, qui reste le cœur de la restauration. La table connectée est une vraie valeur ajoutée », précise M. Gauchet. Avec leur montre électronique, les serveurs reçoivent en temps réel les demandes des clients. Grâce à ce système, ils restent à l’entière disposition du consommateur et ont pour rôle de le conseiller tout au long du repas. Un concept qui tend à s’améliorer Le projet se construit « brique par brique. Des améliorations seront apportées dans le courant de l’été 2017 », explique Alexandre de Palmas, PDG d’Elior. Le but est d’améliorer l’offre en prenant en compte les remarques des utilisateurs via une enquête de satisfaction. Des nouveautés sont déjà en cours. Par exemple, la start-up veut rendre le contenu de la tablette multilingue ou mettre en place un système qui permettrait de payer directement via l’outil numérique. Avec cette technologie, les voyageurs pourront prendre le temps de manger sans pour autant en perdre.

Aurélia Valarié