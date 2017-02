LA GROGNE DES ASSISTANTS ATSEM

Quelques drapeaux rouges sont massés devant l’hôtel de métropole, place Zeus. Mercredi, une centaine de personnes étaient présentes, des femmes pour l’écrasante majorité. Elles n’ont pas l’habitude de manifester sous étendard syndical mais, ce matin, elles ont répondu massivement à un appel à la grève au niveau national. Elles sont Atsem, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Elles accompagnent le personnel enseignant tout au long de la journée. Il y a trente ans, les Atsem s’occupaient de nettoyer et ranger le matériel de la classe. Ils changeaient les enfants et s’assuraient de la propreté des toilettes. Mais le temps passant, ils ont commencé à avoir de plus en plus de responsabilités, sans jamais que leur statut ne soit modifié. Marianne est l’un de ces agents territoriaux depuis vingt-cinq ans sur Montpellier. «Nous jouons désormais un rôle dans la pédagogie. Nous assistons les enfants dans les ateliers en classe, nous les aidons dans les exercices de mathématiques, de peinture, de graphisme. Tout cela, nous ne le faisions pas avant.» Plus encore, les Atsem ne font pas que renforcer leur rôle d’assistant, ils doivent aussi assurer de nouvelles tâches. Stéphanie officie elle aussi depuis plus de vingt ans dans la commune de Grabels : «Seul notre salaire n’a pas changé. Dans notre commune, on travaille à la cantine depuis dix ans, et depuis deux années maintenant, nous devons animer des temps d’activité périscolaires, des jeux de ballon ou des ateliers du goût par exemple, sans que l’on ait de temps de préparation.» Depuis la dernière rentrée, elle doit même assurer des temps de surveillance ou d’animation entre midi et deux. Edwige Hernandez est secrétaire départementale de Force Ouvrière : «Leur statut n’a pas évolué depuis 1992. Nous ne sommes pas contre l’évolution de métier d’Atsem mais il doit s’accompagner d’une revalorisation de leur profession. Aujourd’hui, elles sont en catégorie C et n’ont aucune perspective d’évolution.» En substance, être mieux payé, leur permettre d’avoir plus de débouchés, et surtout adapter les conditions de travail : prévoir au moins un Atsem à temps complet par classe. Hier, près de 19 écoles étaient fermées, et la grève a été particulièrement suivie dans les petites communes. «Les maires vont devoir prendre leurs responsabilités», conclut Edwige. Hernandez. Charles Perragin