AUX VENTS DU LOW COST

À domicile, pas cher ou traditionnels. Des solutions pour changer de tête fleurissent partout en ville. « Ancêtre des coiffeurs », ainsi qu’il se définit lui-même, Roland Martinez a commencé le métier en 1962, derrière la Poste Préfecture, « à côté du bar des Capucins ». Lui qui a pignon sur rue de l’Aiguillerie (au 22) depuis 40 ans se demande si le « gâteau sera assez gros », sans craindre toutefois pour son coup de peigne. Deux autres salons flambants se sont installés en contrebas, alors « forcément, ils rabattent les gens qui montent la rue », admet-il sans joie.

Des coupes hommes à une dizaine d’euros, contre une vingtaine en moyenne, dans les ‘tradis’, les salons low-cost se sont multipliés à Montpellier. Carole Mourgues tient le salon Tchip Coiffure, rue de la Saunerie. Un slogan sans fioritures orne sa devanture, « La qualité à petit prix » ou « Vu à la télé », sur laquelle elle a aussi collé des bulles rose fluo pour valoriser ses tarifs hyper concurrentiels. « On fonctionne en forfait, sans supplément à l’arrivée ».

La formule shampoing-coupe-balayage -brush oscille entre 52 € et 58 € selon la longueur capillaire. Moitié moins cher qu’ailleurs, voire « plus selon les salons », renchérit-elle consciente qu’elle tient là son meilleur argument marketing. Autre incontournable, le salon K. Rue du Petit-Saint-Jean, Gilles Kastner a reconstitué il y a dix ans, l’atmosphère vintage d’un « salon de quartier qui existe en fait depuis toujours ! ». Si l’on désire une coupe gominée et rock des années cinquante, se faire tailler les rouflaquettes c’est ici qu’il faut venir. « Et revenir ». Par amitié. Ainsi ce commercial au cheveu pauvre, venu rafraîchir pour 20 €, son dégradé, « le seul qui plaise à ma femme. Je suis allé chez des coiffeurs standards, résultat, c’est que tous les 15 jours je me mettais un coup de tondeuse sabot 3 ! On vient ici passer un bon moment, mais surtout pour la qualité de la prestation ». Le low cost ne n’inquiète pas Gilles : « Je suis ouvert, il faut du travail pour tous, ça fait partie du jeu. Certains râlent, moi pas. »

Au rayon des imbattables sur les tarifs, l’école de coiffure de la rue Durand pourrait bien leur coller des cheveux blancs à tous. Giorgifont permet de venir se faire une coiffer pour trois fois rien, le mardi et le mercredi.

La coupe homme y est à 12 € et démarre à 15 € pour les femmes. Ici aussi, il faudra abandonner l’idée d’une ambiance cosy pour celle studieuse d’un cours de coiffure où l’on pourrait bien se sentir comme une tête à couper. Ce qui n’empêche pas d’être entendu. Ludivine Giorgi, directrice pédagogique -et soit dit en passant meilleur ouvrier de France- refuse toute idée d’abattage. « Il y a toujours de l’appréhension quand on se rend chez un coiffeur, alors ici, on enseigne aussi à écouter son client, c’est apaisant, aussi important que la technique ». Accueil professionnel, jeunes à l’écoute, on y passe un bon moment quitte à garder le prof en permanence dans sa ligne de mire.

Valérie Marco