Â« LE PLUS FROID DEPUIS 2012 Â»

Bizarre ce temps du mois de janvier. Sec et froid durant trois semaines, pas une goutte de pluie, puis des cumuls importants à la fin du mois et des températures revenues dans les normes de saison.

L’important, c’est de dire que Montpellier a eu un hiver cette année, contrairement aux quatre saisons précédentes. « Le mois de janvier a été le plus froid depuis février 2012, souvent très froid du 1er au 25 janvier », note le responsable de Météo France, Roland Mazurie. Avant de tempérer : « Puis le mois a été particulièrement doux. » À Montpellier, on aura oscillé de -5,3 °C, le 19 janvier, à 16,1 °C, le 12.

Au bilan, la moyenne est en dessous de 2 °C à 5,6 °C (contre une moyenne généralement observée aux alentours de 7,2 °C). On est resté loin toutefois des -12,4 °C enregistré à Mende ou des -13,2 °C du mont Aigoual.

Côté pluies, c’est donc en toute fin de mois qu’il faut aller avec six jours de pluie et un cumul proche de la moyenne observée naturellement à 52,8 mm de pluie (soit 52,8 litres de pluie au mètre carré). Il faut rajouter une journée placée en vigilance orange pluie-inondation du 27 au 28 janvier avec des fortes précipitations qui ont surtout concerné l’ouest du département de l’Hérault.

Grâce au début de mois, on observera un ensoleillement supérieur à la moyenne avec 102 heures de soleil. Quant au vent, on notera des bourrasques à plus de 90 km/h le 13 janvier. Désormais la météo a tourné, plus proche des normes de saison avec de nouvelles journées de pluie à déplorer mais des températures bien plus chaudes qu’en ce début d’année.