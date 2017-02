MOMENT DE GRÃ‚CE CONTRE LE CANCER

Devant quelques patients, et le personnel soignant, les artistes entament une chorégraphie emprunte de mouvements lents, décomposés. Le bruit de l’eau cède aux mélodies graves du compositeur Armand Amar, des chants de chaman sortis d’une grotte, un appel à l’imagination.

Le plus émouvant est peut-être le décalage entre la danse et l’univers aseptisé de l’hôpital. Parfois, le corps d’un danseur est caché par la borne distribuant les tickets pour accéder aux trois guichets ‘Admissions et sorties’. L’on prête alors attention aux ombres mouvantes que projette la lumière crue sur les murs blancs.

Le spectacle est organisé à l’approche de la journée mondiale contre le cancer, qui avait lieu samedi. Marc Ychou est directeur général de l’ICM. C’est la deuxième année qu’il organise cette performance avec l’école Epsedanse. « Au-delà de la parenthèse artistique pour les patients et les soignants, nous réfléchissons à utiliser l’art dans la thérapie. Les personnes malades ont souvent du mal à exprimer leurs émotions. Alors le dessin, la peinture ou la musique sont une façon d’extérioriser des émotions, de se libérer. » En plus des patients, Marc Ychou pense aussi à former, à terme, les infirmiers et les médecins au théâtre. « Nous le faisons déjà à la faculté de médecine, en partenariat avec l’École nationale d’art dramatique de Montpellier. Le but est d’apprendre à dire des choses difficiles, comme annoncer la mort de quelqu’un. Nous sommes les seuls à faire cela. »

Marie, professeur de danse, a déjà organisé des spectacles en milieu hospitalier. « C’est un instant où l’on peut donner du bonheur aux patients. Et pour nous, c’est un beau challenge, nous devons nous adapter au lieu qui n’est pas du tout prévu pour danser. » Sans hésiter, l’Epsedanse reviendra l’année prochaine pour réitérer l’expérience. Huit millions de personnes meurent chaque année à la suite d’un cancer. Il tue désormais plus que les maladies cardio-vasculaires.

En France, il y a 350 000 nouveaux cas par an. Ces chiffres seront rappelés et répétés demain. La danse, elle, ne changera rien à l’issue de la maladie. Mais il suffit de regarder les visages des patients courbés et fragiles pour prendre conscience que l’art peut changer la vie, même pour un court instant. Charles Perragin