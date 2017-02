Nos bons plans de sorties, spectacles et concerts pour la semaine !

CASS MCCOMBS AU ROCKSTORE

S’il ne jouit pas d’une grande notoriété de ce côté-ci de l’Atlantique (euphémisme), le chanteur californien Cass McCombs n’en est pas moins l’un des plus grands songwriters américains actuels. L’un de ceux qui perpétuent avec le plus de grâce et de conviction la tradition folk-rock telle qu’immortalisée dans les sixties par Bob Dylan ou Leonard Cohen.

Mardi 7 février, 19 h 30. Rockstore, Montpellier. 18 € sur place. 04 67 06 80 00.

KLÔ PELGAG AU SONAMBULE

Qu’il est réjouissant de pouvoir enfin utiliser l’adjectif ‘inouï’, un peu amoché par trop d’enthousiasmes préfabriqués, dans son sens véritable et sincère ! Merci donc à Klô Pelgag de nous en offrir l’occasion. Auteur de deux albums, L’alchimie des monstres il y a trois ans et L’étoile thoracique il y a une semaine, la jeune chanteuse québécoise n’écrit pas des chansons, elle invente des mondes luxuriants, des ailleurs insulaires, des forêts oniriques qui s’explorent les yeux fermés mais le cœur et les oreilles grand ouverts.

Vendredi 10 février, 21 h. Avec également l’excellent groupe Wallace. Sonambule, Gignac. 10 € à 15 €. 04 67 56 10 32.

THE WACKIDS AU DOMAINE D’O

On commence à bien connaître les Wackids, power-trio rigolo-dingo- pédago qui revisite les grandes heures du rock sur des instruments barbotés à une crèche (ou un magasin de jouets, ce n’est pas clair) : mini guitare électrique, batterie de poche, clochette, xylophone en plastique, micro Hello KittyTM et otamatone, jeu japonais en forme de croche dont la sonorité stridente rend maboule son public. Mardi 7 et mercredi 8 février. 11 h : concert. 14 h : film.

Théâtre Jean-Claude Carrière, domaine d’O, Montpellier. 6 €.

0 800 200 165.

CHALI 2NA AU ROCKSTORE

Figure charismatique, reconnaissable entre mille pour la souplesse léonine de son débit vocal et la profondeur de son timbre, Charlie Stewart Jr (son vrai nom) tourne avec un pionnier et maître du breakbeat et de la bass music, DJ Krafty Kult.

Mercredi 8 février, 19 h 30. Rockstore, Montpellier. 20 €sur place. 04 67 06 80 00.

J.B.