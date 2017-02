LE ‘COLL5CTIF’ TOUJOURS MOBILISÃ‰

« Nous nous sommes installés à Montpellier Village, route de Lavérune, il y a trois ans, parce qu’on nous avait assuré que le tramway passerait en bas de chez nous. » Claudie et Jean-François, couple de Grenoblois néomontpelliérains, participaient une nouvelle fois à une action du Collectif ligne 5. « Nous connaissions mieux et profitions davantage de la ville quand nous venions en vacances. Là, nous restons à la maison tellement il est difficile de circuler », assurent ces jeunes retraités. Dimanche matin, malgré un léger crachin, les militants, qui plaident pour la réalisation la plus rapide possible de la cinquième branche de l’étoile du réseau tram dans la métropole, sont une quarantaine au point de rendez-vous, arrêt Observatoire. Depuis juin 2014, l’association organise un événement le 5 de chaque mois. Avec le sourire. Pour celui-là, distributions de vrais-faux titres de transports carte de visite de l’association, d’oreillettes (crêpes croustillantes) et pastiche de Femme, femme, femme de Serge Lama en chœur : « Tram, tram, tram, on va faire un tour ; tram, tram, tram, on a besoin d’amour ; tram, tram, tram, on te veut chez nous… d’Clapiers à Lavérune…» Le groupe emprunte « la ligne5 », ironise Christophe Tardy en grimpant dans une rame dorée, direction Jeu-de-Paume et Peyrou. « Le bouclage de la 4, c’est la 5… Nous sommes au fameux arrêt Nespresso, interpelle-t-il gentiment les passagers. J’ai George Clooney dans l’oreillette. Oui, oui ? George me dit qu’il est avec nous… On me souffle que Georges Frêche l’est aussi ! » Le groupe effectue un grand tour de manège pour revenir à son point de départ. « Une balade électorale » « Nous avons rencontré, ces derniers jours, le nouveau directeur de Tam. Nos arguments au sujet du parc Montcalm (passage du tram sans urbanisation) pour accélérer le dossier ont, semble-t-il, été entendus », ressent Adil Charif, membre de l’association. Plus cinglant, un autre manifestant partage ses craintes « d’une simple et nouvelle annonce suivie d’une balade électorale avec la discussion du tracé dans le calendrier des municipales. Il n’y a plus de temps à perdre. »

Christophe Gayraud