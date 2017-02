SOLIDARITÃ‰ AVEC LE PEUPLE ROUMAIN

Cent personnes se sont retrouvées dimanche devant la préfecture. Les Roumains de Montpellier sont d’ordinaire silencieux. Mais dimanche, ils se sont rassemblés sur la place du Marché-aux-Fleurs, une grande première, en soutien aux manifestations qui avaient lieu au même moment dans leur pays contre le gouvernement. Alexandra fait partie de la centaine de personnes présentes. C’est elle qui a improvisé l’événement sur Facebook. « D’habitude, on organise des petites réunions conviviales dans des cafés pour se retrouver. C’est la première fois que le motif est politique. » En cause, un décret visant à assouplir la législation anticorruption. Dimitri fait l’aller-retour entre Montpellier et la Roumanie depuis dix ans : « C’est la goutte d’eau. Toute l’élite politique est corrompue et rien n’a changé de puis la révolution de 1989. Les sociétés occidentales obtiennent des marchés chez nous à coups d’enveloppes. » Le pouvoir a déclaré qu’il allait abroger le décret, de la « poudre aux yeux » pour les manifestants. C.P.