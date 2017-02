LE PÃ‰RINÃ‰E… CET INCONNU

« Maman, j’ai pipi », la petite phrase inscrite au répertoire des œuvres les plus téléchargées par les tout-petits, a tendance à perdre de sa candeur à l’adolescence. Dans la liste des troubles inavouables -même à son généraliste-, l’incontinence féminine prête à sourire. « À peine 20 % des médecins du sport en parlent à leurs patientes et la question encore taboue n’est jamais abordée par les préparateurs en salles qui devraient modifier leurs entraînements. »

Oui au sport,

non à l’incontinence

urinaire

Pour Isabelle Reynaud, kinésithérapeute spécialisée dans le sport et l’abdo-pelvi-périnéologie, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : « Il est grand temps de briser le silence et de prévenir les risques ! » Aidée du professeur Pierre Mares, du CHU de Nîmes, elle fonde l’association Sport et spécificités féminines (Sport-SF) avec une devise au fronton qui pourrait être « Le sport pour la santé, non pour l’altérer », et pour support un « passeport pelvi-périnéal » décliné en trois « histoires », « pour les jeunes filles, jeunes femmes et femmes ». Que l’on soit adepte de footing, CrossfitTM, ZumbaTM… ou trampoline, la kiné encourage à « respecter son anatomie pour s’éviter des répercussions sur son quotidien et sa sexualité ».

Celles qui en sont à étouffer l’éternuement ou à s’interdire le dernier film ‘à pisser de rire’ ont tout intérêt à se procurer son visa, agissant comme un coach censé leur permettre de gérer fuites urinaire et/ou anale, prolapsus (descente d’organes) ou urgenturies (besoin impérieux d’uriner).

À ce stade, déjà qu’on se contenait, on s’abstient de l’esquisse même d’un rictus. « Le but est d’éviter de rencontrer ces spécificités qui touchent la femme souvent jeune et en bonne santé. »

Oui à la pratique du sport, non au handicap pelvien

Le problème se passe au-dessus du périnée, un plancher constitué de muscles qui amortit les pressions lorsque nous courons, sautons, toussons. Un périnée malmené n’est pas seul coupable, « une zone lombaire instable, une mauvaise posture, autant de raisons qui vont faire que vous répondrez mal à la sollicitation. Et catastrophique : on conseille d’inspirer-rentrer le ventre, expirer-gonfler le ventre : non ! ça se travaille au niveau sous-ombilical pour aller chercher le transverse de l’abdomen. »

Alors, oui à la pratique du sport, et non à la ruine du capital pelvien, qui ne doit pas devenir « un handicap pelvien ».

Valérie Marco

Isabelle Reynaud alerte sur les pratiques sportives.