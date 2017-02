SOIN D’Ã‰COUTE

Les étudiants en médecine bâtissent rarement le projet de travailler en soins palliatifs. Ici, c’est comme si le médecin renonçait au pouvoir de guérir et se retrouvait réduit à soulager les malades, dont la mort proche est inéluctable. Et pourtant, le plus grand mal pour ces personnes atteintes de cancers, de maladies graves, chroniques ou neurodégénératives est peut-être de se sentir considérées comme des morts en sursis.

C’est pour cette raison que Cathy, Régine et Marie-José ont décidé de s’engager auprès de ces hommes et ces femmes pour les libérer de l’étreinte psychologique de la maladie. Elles sont accompagnantes au sein de l’Association pour le développement des soins palliatifs (ASP). Toute l’année, avec une trentaine de bénévoles, elles vont à la rencontre de plus de 3 000 malades dans l’agglomération de Montpellier, ainsi que de leurs proches, pour simplement écouter.

« Nous sommes neutres »

Que ce soit à l’hôpital, en maisons de retraite (Ehpad) ou à domicile, elles viennent toutes les semaines, à la demande du patient ou de ses proches, pour parler. « Nous sommes neutres, nous. Donc les malades que nous côtoyons nous confient des choses qu’ils n’osent pas dire à leur famille. La souffrance morale, l’angoisse », lance Marie-José, présidente de l’association.

Les visites durent parfois quelques minutes quand le malade ne veut pas parler, elles peuvent aussi prendre des heures. « Il faut savoir s’adapter. Quand la personne refuse d’évoquer ses souffrances, alors la discussion se fait plus légère et nous avons de vrais moments de joie. Ce n’est pas parce qu’on accueille la souffrance de l’autre qu’il n’y a pas des moments de légèreté », souligne Régine, accompagnante depuis huit ans.

7 % de rencontres en plus en 2016

Accompagner les malades mais aussi l’entourage, ceux qui partagent leur quotidien. Certains s’investissent tellement dans la vie de leur proche qu’ils s’oublient eux-mêmes et peuvent ne pas se rendre compte qu’ils perdent pied. D’autres sont dans le déni de réalité et préfèrent fuir, se détacher. « On essaie de faire en sorte que la famille parvienne malgré tout à vivre pleinement les relations affectives, avant de le regretter », confie Marie-José. Au-delà de l’accompagnement, les bénévoles d’ASP sont précieux pour le personnel médical. « À chaque visite, nous prenons le temps et nous pouvons sentir si la personne est nerveuse, agitée ou dans un état psychologique critique. Ce sont des choses que l’on peut confier au personnel soignant », poursuit Maris-José.

L’engagement de ces bénévoles est total et atteint parfois ses limites. « C’est difficile de ne pas être affecté. Il nous est arrivé de mettre un stop. Nous avons tous nos faiblesses. Certains ne peuvent pas suivre des enfants ; un accompagnant, lui, avait du mal à s’occuper d’un malade qui lui faisait penser à sa mère. »

Appel à candidatures

En plus d’être formés 80heures, les accompagnants se retrouvent régulièrement pour faire un point. « Parfois, on ne sait pas comment s’y prendre : nous faisons face à des personnes révoltées, en colère contre le monde entier à cause de leur maladie incurable. »

En 2016, l’ASP a effectué 3434 accompagnements, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente, avec moins de bénévoles. Plus que jamais, l’association en appelle aujourd’hui aux bonnes volontés. Charles Perragin