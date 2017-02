CELLA’MARMAILLE BAT SON PLEIN

Le festival Cella’Mamaille, lancé le 3 février, se poursuit jusqu’au 12. Jeudi 9, les plus petits (dès 20 mois) profiteront d’une animation musicale assurée par Johanna Dupuy et Marion Sila (espace RectoVerso). L’après-midi, à 16 h, la projection du dessin animé Le parfum de la carotte servira de prétexte à un goûter-dégustation sur le thème… de la carotte, évidemment ! (Nestor-Burma).

Vendredi 10, la MPT Marie-Curie accueille un atelier créatif conçu pour les 3-6 ans (10 h à 12 h) avant que les tout-petits (à partir de 20mois) ne soient invités à une session baptisée ‘Corps et comptines’, animée par Mathilde Long et proposée par l’association Odette-Louise (16 h 30 à 17 h 30, espace Recto-Verso).

Le week-end s’articulera, lui aussi, autour de deux rendez-vous par jour : sortie au musée Fabre pour une découverte de l’exposition 1,2,3 soleil pour les 2-6 ans accompagnés d’adultes. Rendez-vous à 9 h 45 devant le musée.

De 10 h à 18 h, RectoVerso sera tout entier réservé au village sensoriel d’Alfred, une installation ludique pour l’éveil des sens !

Enfin, dimanche 12, deux ateliers d’improvisation danse concluront le festival à la maison pour tous. Le premier dédié aux 20mois-3 ans (10 h-11h) et le second tourné vers les 3-6 ans (11 h 15-12 h 15).

Ú Plus d’information surle site : www.odette-louise.fr.