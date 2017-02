CES MATOUS QUI FINISSENT EN CABANE

Le raminagrobis au pelage noir, posé sur une pierre, observe le manège de canards sur le Lez, en contrebas de l’hôtel de ville. Se doute-t-il, ce gros minet, qu’à quelques dizaines de mètres, masquée par un rideau végétal, une cabane à chats, rectangle de bois troué de trois entrées et posé à vingt centimètres du sol, vient d’être installée ? Un exemple concret de la politique municipale « engagée avec le soutien de la fondation 30 millions d’amis depuis l’automne 2014, rappelle Valérie Barthas-Orsal, adjointe déléguée à l’animal en ville. Au départ, nous avons travaillé à la stabilisation du nombre de chats errants sur l’espace public. »

L’idée de ces cabanes ? Fournir aux félins abris autant qu’oasis de nourriture. « Des bénévoles de deux associations, les Patounes du cœur et l’école du chat, assurent leur gestion quotidienne. » Débutée la semaine dernière, et prévue pour s’achever ce vendredi, l’installation de cette vingtaine d’abris ne doit rien au hasard. « Nous avons travaillé sur plan avec l’expertise de terrain des bénévoles capables d’indiquer les meilleurs lieux. »

Valérie Barthas-Orsal dit également avoir anticipé les risques d’actes de malveillance… même si la Ville ne débourse pas le millier d’euros nécessaire pour chaque cabane. Convention avec la fondation 30 millions d’amis oblige. « Quelques-unes sont gardées en réserve, au cas où. » L’élue espère que les panneaux explicatifs, pédagogiques, apposés sur les abris décourageront les mauvais gestes. « Nous réfléchissons déjà à de nouvelles implantations avant la fin de cette année. »

Concrètement, ces abris répondent à la géographie de vie des chats errants. « Ils ont leurs secteurs. » Si La Paillade en concentre, semble-t-il, beaucoup, les Près d’Arènes, La Croix-d’Argent comme l’écusson (jardin des plantes, Esplanade) et Port-Marianne (bords du Lez, parc Charpak) regorgent également de minous sans maîtres.

« La clé de la réussite tient dans la collaboration avec les associations qui ont une formidable sensibilité. Ce sont en effet les bénévoles qui s’occupent de la gestion quotidienne des cabanes. »

Anne-Marie Rossini, engagée dans la gestion de l’école du chat, se réjouit de la nouveauté… à Montpellier. « Dès 2015, nous avions proposé à la commune de Prades-le-Lez d’être pilote de l’opération. À l’époque, il s’agissait d’abris de jardin plus volumineux. Mais ça marchait déjà très bien. »

L’adaptation dans le Clapas, selon Anne-Marie Rossini, ne pouvait fonctionner qu’avec de petites structures. « Tout cela prend une bonne tournure même si nous sommes encore régulièrement alertés par des témoins d’actes de maltraitances. Des gamins s’amusent, par exemple, à jeter des chats sous les roues de camions… »

Frédéric Mayet